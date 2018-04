Tuesday Prep Golf Results

The section 8AAA boys' golf championships got underway Wednesday at Greystone Golf Club in Sauk Centre.

Top finishers/Top local finishers

1. Sam Bruestle, SR Bemidji 72

2. Lukas Bigger, JR, Alexandria 73

2. Matt Gregg, SO, Bemidji 73

2. Jake Ramsey, JR, Buffalo 73

2. Rowan McDonnell, JR, Sartell 73

9. David Scharenbroich, SR, Tech 75

34. Brandon Duray, JR, Sauk Rapids 80

41. Mitch Muske, SR, Apollo 83

Teams:

1. Buffalo 299

2. Sartell 305

2. Willmar 305

4. Moorhead 306

5. Brainerd 309

6. Alexandria 312

7. Bemidji 314

8. Tech 318

11. Apollo 347

12. Sauk Rapids 349